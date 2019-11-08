مصر تفوز على مالي في المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

المصدر: د ب أ

حقق المنتخب المصري فوزاً مهماً على مالي في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عامًا، بنتيجة 1 / صفر، والتي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري

ونال مصطفى محمد مسجل الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب المصري في الدقيقة 29، جائزة أفضل لاعب

ومن جانبه عبر مصطفى محمد عن سعادته بفوز مصر على مالي، مؤكدًا على صعوبة المواجهة كونها جاءت في افتتاح البطولة.

وأشار إلى أن اللاعبين لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى وأنه سيتحدث مع لاعبي الفريق حول المرحلة المقبلة، وضرورة عبورها والتأهل وتحقيق الهدف الأهم، وهو التأهل للأولمبياد.

واختتم مصطفى تصريحاته، مؤكدًا على الدراسة الجيدة التي يقوم بها الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب للمنافسين، من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب منتخبات مالي والكاميرون وغانا.