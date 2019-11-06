الأردن يستضيف مباراتي العراق لتصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

أكد عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن اتحاد بلاده اختار الأردن ليكون المستضيف لمباراتي منتخب بلاده أمام إيران والبحرين ضمن مباريات التصفيات الاسيوية المشتركة للتأهل لكاس اسيا 2023 وكاس العالم 2023 .

وأوضح مسعود في حديث لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): " خاطبنا الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا بطلب لعب المباراتين بالأردن نظراً لقرب المسافة والدعم الجماهيري وعدم وجود تأشيرات دخول بيننا "

وكان (فيفا) طلب من الاتحاد العراقي، اليوم الأربعاء، اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.