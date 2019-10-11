الألماني شفاينشتايغر من كرة القدم إلى العمل التليفزيوني

المصدر: د ب أ

قال باستيان شفاينشتايغر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل، إنه سيعمل لدى شبكة "إيه.آر.دي" التليفزيونية الألمانية، وذلك بعد أيام من إعلان الاعتزال وإنهاء مسيرته كلاعب.

وقال شفاينشتايغر عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة "أتطلع إلى عملي الجديد، كخبير كروي في برنامج رياضي على تليفزيون إيه.آر.دي".

وأوضحت الشبكة التليفزيونية أن شفاينشتايجر سيعمل محللا للمباريات وقت بثها، وذلك بعقد يستمر حتى نهاية كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتوج شفاينشتايجغر (35 عاما) مع بايرن ميونخ بعدة ألقاب في الدوري الألماني (بوندسليغا) إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا العام 2013، وشارك في 121 مباراة دولية وقد توج مع المنتخب الألماني بمونديال 2014 في ريو دي جانيرو.