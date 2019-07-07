مورينيو يرفض عرضا صينيا بنحو 100 مليون يورو

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفضا عرضا بقيمة 100 مليون يورو للتدريب في الدوري الصيني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مورينيو رفض عرضا سخيا من قوانجتشو ايفرجراند الصيني.

وأشارت "سكاي" إلى أن قوانجتشو عرض على مورينيو 28 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد وهو العرض الذي كان سيصبح بموجبه أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.

ويرغب مورينيو في مواصلة التدريب في أوروبا بعدما تولى تدريب بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة بجانب العديد من الألقاب في الدوريات المحلية المختلفة.