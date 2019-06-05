وفاة يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق

المصدر: رويترز

قال الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لينارت يوهانسون، الذي ترأس الاتحاد الأوروبي للعبة لمدة 17 عاما وحول دوري أبطال أوروبا إلى قوة مالية هائلة، توفي عن عمر 89 عاما بعد صراع قصير مع المرض.

وكان السويدي يوهانسون رئيسا للاتحاد الأوروبي في الفترة بين عامي 1990 و2007 ولعب دورا بارزا في تصميم النظام الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ليعطي هوية للمسابقة القارية الأبرز التي توفر قدرا هائلا من أرباح البث التلفزيوني للأندية.

وذكر الاتحاد السويدي في بيان "الكرة السويدية في حداد".

وقال الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي إن يوهانسون سيبقى في الأذهان باعتباره مخطط دوري أبطال أوروبا.

وقال تشيفرين في بيان "كرة القدم ستبقى ممتنة له بسبب ما أنجزه من أجل توفير لعبة جميلة".

كما تنافس بقوة مع السويسري سيب بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عام 1998 لكنه خسر في التصويت.

وأضاف الاتحاد السويدي "لم يكن من المفترض أن ينجح الاتحاد الأوروبي (في عهد يوهانسون) وسط كل الظروف المضطربة والتغيرات الجذرية.

"حققت دوري أبطال أوروبا نجاحا هائلا لكنه حقق انجازات أخرى كبيرة مثل ايجاد التوازن بين متطلبات الأندية الكبرى واحتياجات أسرة كرة القدم على نطاق واسع".

وكان يوهانسون مشجعا دائما لفريق أيك ستوكهولم ونال الرئاسة الشرفية للنادي السويدي.