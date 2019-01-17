حسني عبدربه: لم أندم على رفضي اللعب للأهلي المصري

المصدر: د ب أ

أكد حسني عب دربه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الذي أعلن اعتزاله، أنه فخور بما قدمه للدراويش والفراعنة في الفترة السابقة.

وقال عبدربه في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "اتخذت قرار اعتزالي منذ نهاية الموسم الماضي وهو قرار صعب ولم يجبرني أحد على هذا القرار".

وأضاف :"قدمت مستوى جيد خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي وفخور بترشيحي للمنتخب المصري بعد مشوار طويل مع الإصابات بعد إجراء عمليتي رباط صليبي وغضروف الركبة".

وواصل :"تحملت الكثير من الضغوط داخل النادي الإسماعيلي في المواسم السابقة خاصة بعدما رحل أكثر من 8 نجوم عن صفوف الفريق في المواسم الماضية".

وتابع :"لم أناقش قرار اعتزالي مع أحد من مجلس الإدارة، وفضلت الاعتزال في ذلك التوقيت لأني لن أقدم للإسماعيلي أكثر مما قدمت في الموسم الماضي، وأتمنى أن تساعد الصفقات الجديدة الفريق في العودة لمكانته الطبيعية".

وأكمل :"لدي ثقة كبيرة في لاعبي الإسماعيلي الجدد، وأتمنى أن يحالف الفريق التوفيق في لقائه أمام الأفريقي التونسي في بطولة أفريقيا، تعرضت للإصابة في كاحل القدم خلال تدريب الأمس، وهذا سبب استبعادي عن قائمة اللقاء".

وعن رفضه الانضمام للأهلي المصري في وقت سابق في مسيرته علق حسني عبدربه قائلا: "لم أندم على أي قرار أتخذته، فحب جماهير الإسماعيلي وارتباطي أهم من كنوز الدنيا وأغلى من الفلوس".

وعن خليفته في الملاعب قال عبدربه: "لم أرى أحد في الدوري المصري يقدم الدور الدفاعي والهجومي للاعب خط الوسط، ومصر تعاني بشدة في هذا المركز".

وواصل :"سأتجه للمجال الإعلامي والإداري في القترة القادمة، وسأسعى للحصول على دورات في المجال التدريبي، وأنا تحت أمر مصر إذا طلب مني أي دور في اللجان المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

واختتم حدثه قائلا :" أشكر جماهير الإسماعيلي وكل مدير فني تعاملت معه في النادي أو المنتخب، وأشكر أسرتي ووالدي ووالدتي على مساندتهم لي في مسيرتي الرياضية".