بالفيديو.. مقتل مشجع عقب مباراة إنتر ميلان ونابولي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت وكالة "روبتلي" الدولية لأخبار الفيديو، والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، عن مقتل مشجع عقب مباراة انتر ميلانو وضيفه نابولي، والتي جرت أول أمس في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يذكر أن اللقاء، الذي جرى على ملعب "سان سيرو"، انتهى بفوز الإنتر على نابولي بنتيجة 1/صفر من تسجيل لاوتارو مارتينيز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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