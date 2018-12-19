مورينيو: طويت صفحة يونايتد

المصدر: رويترز

قال جوزيه مورينيو اليوم الأربعاء إنه طوى صفحة مانشستر يونايتد بعد أن أقيل أمس الثلاثاء من تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أنه سيعود مجددا لمجال التدريب.

وأقال يونايتد مدربه البرتغالي بعد أسوأ بداية للفريق في 28 عاما وحل مكانه أولي جونار سولشار مهاجم يونايتد السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس الرياضية "مانشستر يونايتد يملك مستقبلا بدوني وأنا أيضا أملك مستقبلا بدون يونايتد، لماذا يجب أن أعبر عن مشاعري بشكل أكبر الآن؟ حتى أمام من يؤيدونني فقد قضي الأمر.

وأضاف "هذه هي الطريقة التي أتعامل بها دوما، انتقدت كثيرا المدربين الذين يتركون أنديتهم ويتحدثون عما حدث ويوجهون الاتهامات،لست من هذا النوع، أريد أن أنهي مشواري تماما مثلما حدث بالأمس وأحب أن أقول إن الموضوع انتهى، أتمنى أن تحترم وسائل الإعلام طريقتي هذه".

وتابع "حتى أعود مجددا لكرة القدم، فانني أريد التمتع بالحق أن أمارس حياتي بطريقة طبيعية، هذا ما أريد فعله، طويت صفحة يونايتد".

وقال مورينيو المدرب السابق لأندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإنترناسيونالي الإيطالي إنه سيحتفظ بذكريات إيجابية عن أولد ترافورد ولا يركز على ما حدث.

وأوضح "أنت تعرفني، لا أتغير، سأتصرف الآن بالطريقة نفسها عندما غادرت تشيلسي، أحتفظ بالذكريات الجيدة لكنني لا أتحدث عن أي شيء حدث في النادي، يمكن أن نتحدث عن أمور جيدة كثيرة أو ليست جيدة لكن هذا لا يناسب شخصيتي، قضي الأمر".