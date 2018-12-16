وفاة والد قائد شتوتغارت خلال مباراة بالدوري الألماني

المصدر: د ب أ

أعلن نادي شتوتغارت الألماني السبت عن تعرض والد قائد الفريق كريستيان جينتنر للانهيار داخل الملعب قبل أن يتم الإعلان عن وفاته لاحقا.

وقال المتحدث باسم شتوتجارت أن والد جينتنر تعرض للانهيار خلال تواجده في المدرجات أثناء المباراة التي فاز فيها الفريق على هيرتا برلين 2 /1 أمس.

وذكر شتوتجارت في بيان له "شتوتجارت ينعى وفاة والد قائد الفريق كريستيان جينتنر".

وأضاف "هيربرت جينتنر توفي داخل الملعب عقب مباراة شتوتجارت مع هيرتا برلين".

وختم البيان "النادي كله يقدم المساندة والتعازي لعائلة جينتنر في هذه الأوقات العصيبة".

واحتراما لما حدث، قرر لاعبو شتوتجارت عدم الحديث لوسائل الإعلام بعد المباراة.