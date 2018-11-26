برشلونة يبحث عن موطىء قدم في الجزائر

المصدر: د ب أ

يبحث نادي برشلونة عن تواجد وحضور رسمي في الجزائر، البلد الذي يمتلك فيه شعبية كبيرة، من خلال إرساء شراكات تستهدف توسيع رقعته في العالم.

وقال جوردي مويتش لاتاس، النائب الثالث لرئيس برشلونة في مؤتمر صحفي عقده بالمعهد الثقافي الإسباني بالعاصمة الجزائرية، أمس الأحد، بصحبة بو فيلانوفا، رئيس اللجنة الاجتماعية بالنادي، إنهما جاء إلى الجزائر بهدف استكشاف الجزائر والبحث عن شراكات تجعل من تواجد النادي الإسباني في الجزائر واقعا حقيقيا.

وأوضح لاتاس، أنه لا يمكن الجزم بمضمون هذه الشراكات إلا بعد التحدث إلى شركاء يمثلون القيم الثقافية والرياضية والمجتمعية لنادي برشلونة، موضحا أن فتح مدرسة برشلونة في الجزائر من بين المشاريع التي يمكن تجسيدها، مثلها مثل اعتماد رابطة للمشجعين.

ورفض لاتاس، الخوض في ملفي انضمام الدولي الجزائري رياض محرز، لبرشلونة، وعودة البرازيلي نيمار، لفريقه السابق، بدعوى أن الموضوع يتجاوز صلاحياته.

ويشارك لاتاس وابادال، اليوم الاثنين، في ندوة بالمكتبة الوطنية بالعاصمة الجزائرية، سيستعرضان من خلالها مشروع تحديث ملعب "كامب نو"، الذي سترتفع سعته من 95 ألف مقعد إلى 105 آلاف مقعد، ومشروع بناء ملعب للفائت العمرية وفرق الاناث، الذي سيحمل اسم الراحل يوهان كرويف.