مانشستر يونايتد يسعى لضم بيليجريني من روما

المصدر: د ب أ

يستعد نادي مانشستر يونايتد لدفع راتب مضاعف للاعب الوسط الإيطالي لورينزو بيليجريني لإقناعه بالانتقال للفريق قادما من صفوف روما.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه روما لإلغاء الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 30 مليون يورو.

ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر في ضم بيليجريني في يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" فإن جياكومو بوكيتا وكيل أعمال بيليجريني اجتمع في لندن مع مسئولي مانشستر يونايتد مساء السبت وحدث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين.

ووافق مانشستر يونايتد ليس فقط على دفع الشرط الجزائي في عقد بيليجريني ولكن أيضا مضاعفة راتبه الحالي البالغ مليون يورو.