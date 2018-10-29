ليستر سيتي ينعى مالكه التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا

المصدر: أ ف ب

أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم ليل الأحد الاثنين، وفاة مالكه الثري التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم مروحيته واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.

وجاء في بيان صادر عن النادي أنه "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم"، مؤكدا أن جميع من كانوا على متن المروحية - من دون ذكر هوية الأربعة الآخرين - لقوا مصرعهم.

ولكن من هو سريفادهانابرابا، مالك كتيبة "الثعالب"؟

ولد الثري التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا العام 1958 في العاصمة التايلندية بانكوك، وكان عمره 31 عاما فقط عندما أنشأ شركة "كينغ باور" لتجارة البضاعة المعفية من الجمارك "ديوتي فري".

وتمتلك شركة "كينغ باور" اليوم محلات تجارية في مطارات تايلند، وأبرز المراكز السياحية في البلاد.

ووفقا لمجلة "فوربس"، وصلت ثروة سريفادهانابرابا قرابة الـ 5 مليارات دولار، ليصبح خامس أغنى رجل في بلاده.

الملياردير التايلندي قرر شراء نادي "الثعالب" في أغسطس 2010 مقابل 50 مليون دولار، وهو مبلغ يساوي الأضعاف اليوم، بعد التضخم المالي لأندية الدوري الإنجليزي جراء عائدات حقوق البث.

وأولى إنجازات سريفادهانابرابا المساهمة في تأهل النادي لدوري الدرجة الممتازة العام 2014، بعد أن كان منافسا في الدرجة الأولى.

بعد التأهل، عانى الفريق كثيرا في "البريمييرليغ"، قبل أن يتمسك بالبقاء في الجولات الأخيرة من موسم 2015.

في الموسم الذي تلاه، حقق "الثعالب" المعجزة، وخطفوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من براثن عمالقة الدوري، مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، تحت إشراف المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، وإدارة سريفادهانابرابا.

ومكافأة على الإنجاز، أهدى سريفادهانابرابا سيارة من نوع "بي أم دبليو آي 8"، والتي تبلغ قيمتها 128 ألف دولار، لكل لاعب في الفريق.

مالك ليستر سيتي ولد باسم فيكاي راكسرياكسورن، ولكن ملك تايلند بوميبول أدولياديج قرر إعطاء فيكاي وعائلته لقب عائلة جديد في 2012، وهو سريفادهانابرابا، والذي يعني "ضوء المجد التقدمي" باللغة التايلندية.

وتبنى سريفادهانابرابا وعائلته المكونة من زوجته أيمون وأبنائه الأربعة اللقب الجديد الذي أصبح اسم العائلة الرسمي.

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. تحطّم طائرة هليكوبتر تابعة لليستر سيتي