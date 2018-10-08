جون تيري يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: رويترز

أعلن جون تيري قائد فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي السابق، مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) اعتزاله كرة القدم.

وترك تيري /37 عاما/ فريق أستون فيلا في الصيف بعد أن قضى هناك موسما في الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى.

وقبل هذا، كان تيري قضى 22 موسما مع فريق تشيلسي حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ، ولقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب للدوري الأوروبي، وخمسة ألقاب لكأس رابطة الأندية المحترفة، وخاض أكثر من 700 مباراة.

وقال تيري في منشور على تطبيق (انستجرام) :"بعد 23 عاما مذهلة كلاعب كرة قدم، قررت الآن أنه حان الوقت المناسب بالنسبة لي لاعتزال كرة القدم".

وأضاف:" عندما كنت أبلغ 14 عاما، اتخذت أفضل وأكبر قرار بالتوقيع لنادي تشيلسي".

وتابع :" لن تكون الكلمات كافية لإظهار مدى شعوري للجميع في النادي، خاصة الجماهير. لقد حققنا العديد من الذكريات العظيمة ولم أكن لأنجح بدونكم".

ولعب تيري أيضا 78 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وكان جزء من الفريق في مونديالي 2006 و2010 بالإضافة إلى بطولتي أمم أوروبا 2004 و2012.