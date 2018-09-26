مورينيو يحرم بوغبا من شارة قيادة مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أخطر لاعبيه أن زميلهم الفرنسي بول بوغبا لن يحمل شارة قيادة الفريق مرة أخرى.

وتزايدت حدة توتر العلاقة بين المدرب البرتغالي واللاعب الفرنسي، والتي بدأت في التداعي خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الأداء الهزيل الذي قدمه بوغبا في المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد 1 / 1 مع وولفر هامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، هذا بالإضافة إلى التصريحات التي أصدرها نجم المنتخب الفرنسي عقب هذا اللقاء.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بوغبا تصريحاته التي أصدرها عقب المباراة، حيث قال: "دائما عندما نلعب على ملعبنا يكون واجبا علينا الهجوم، ثم الهجوم، ثم الهجوم. في أولد ترافورد (معقل مانشستر يونايتد)... أعتقد أن المنافسين يشعرون بالرهبة عندما يرون مانشستر يونايتد يهاجم باستمرار، هذا كان خطأ وقعنا فيه".

وأشارت "ماركا" إلى أن مورينيو قال للاعبيه عقب المباراة: "بول لا يقوم بما يجب على أحد قادة مانشستر يونايتد أن يقوم به... النادي فوق الجميع"

وبالفعل، تم استبعاد بوغبا من قيادة مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء أمام ديربي كاونتي في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.