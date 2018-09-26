إيقاف الدوري الإندونيسي لكرة القدم بعد مقتل مشجع

المصدر: رويترز

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قرر إيقاف الدوري الممتاز لأجل غير مسمى بعد مقتل مشجع لفريق برسيجا جاكرتا بواسطة مجموعة من مشجعي برسيب باندونج هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن إدي رحمايادي رئيس الاتحاد الإندونيسي قوله يوم أمس إن السلطات فتحت تحقيقا في مقتل هارينجا سيريلا مشجع برسيجا.

وقال رحمايادي "يجب أن نتأكد من صحة التحقيقات قبل أن نتخذ قرارا.

لدينا لوائح وستكون هناك عقوبات بدءا من الأخف مثل التوبيخ وحتى الغرامة وربما حتى الاستبعاد من المسابقة.

وتعرض هارينجا (23 عاما) للضرب حتى الموت من مجموعة من مشجعي باندونج بالقرب من ملعب الفريق قبل مباراة يوم الأحد.

وأيد إمام نهراوي وزير الشباب والرياضة الإندونيسي قرار إيقاف الدوري المحلي لمدة أسبوعين للسماح بإجراء التحقيقات.

وقال نهراوي لوكالة الأنباء الإندونيسية "هذا نوع من الاحترام للضحية وعائلاته، هذا أيضا شكل من أشكال العزاء الوطني والتأمل فيما حدث، حياة واحدة تعتبر غالية جدا مقارنة بكرة القدم".