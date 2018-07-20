«ريال» يتمسك بضم نيمار ويحلم بمبابي

المصدر: د ب أ

ما زال الأمل يراود ريال مدريد الإسباني في إيجاد الخليفة المناسب للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل قبل أيام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الريال لا يزال يأمل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا (26 عاماً) لسد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو عن الفريق. وأوضحت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية أن سان جيرمان ستيرك تحديد مصير نيمار بيد المدرب توماس توشيل المدير الفني الجديد للفريق. كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن الريال يحلم أيضاً بضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي (19 عاماً) ولكن توشيل يرفض تماماً فكرة التفريط في مبابي