وفاة عميد المعلقين الرياضيين في الجزائر

توفى المعلق الرياضي الجزائري ، محمد صبحي صلاح، "الاثنين"، بمنزله في الجزائر، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر صلاح، الذي ولد في العاصمة السورية دمشق، من اشهر المعلقين الرياضيين في الجزائر، حيث بدأ مشواره المهني عام 1964. ولا زال الجزائريون يتذكرون جيدا حماسته الشهيرة عندما كان يعلق على المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على ألمانيا 2/1، في الدور الأول من كأس العالم 1982.

وخاض صلاح، تجربة في عالم كرة القدم في تونس، حيث لعب لعدة أندية منها حمام الانف.

واجرى صلاح، قبل عدة أشهر عملية جراحية معقدة في أحد المستشفيات في العاصمة الجزائرية.