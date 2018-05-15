هوس محمد صلاح يجتاح الأسواق في مصر

توج نجم كرة القدم المصري محمد صلاح موسمه المذهل برقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعد في أن يحتل فريقه ليفربول المركز الرابع ويتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

والآن تساهم صور صلاح، بشعره المميز ولحيته، في زيادة مبيعات سلع ومنتجات في مصر قبيل شهر رمضان.

ويضع مُصنِعون صور صلاح على منتجات تقليدية، من الوسائد وحتى فوانيس رمضان ومجسمات ورقية للترحيب بشهر الصوم في مسعى لتحقيق أرباح من نجاح اللاعب الفريد بهدف تحقيق مكاسب في مواجهة المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة.

وقال صاحب متجر ذكر أن اسمه عصام "أعلى فانوس شغال السنة دي، أعلى نسبة عملها محمد صلاح السنة دي في الفوانيس".

وقال تجار آخرون في سوق بحي السيدة زينب في وسط القاهرة إن "هوس صلاح" يسهم أيضا في زيادة مبيعاتهم.

وأحرز صلاح (25 عاما) 44 هدفا في 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات وسيكون بإمكانه زيادة رصيده عندما يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد (13 مايو).

وتصدر صلاح قائمة ضمت كيفن دي بروين وديفيد دي خيا وهاري كين ورحيم سترلينج وجيمس تاركوفسكي.

وسطر صلاح بأدائه في موسم 2017-2018 اسمه في كتب الأرقام القياسية، وحطم رقما قياسيا على مستوى الأهداف بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل مهاجم مصر هدفه رقم 32 في الدوري هذا الموسم مع ليفربول خلال الفوز 4-صفر على برايتون أند هوف ألبيون في ختام المسابقة يوم الأحد (13 مايو).

وهذا رقم قياسي جديد في المسابقة خلال 38 مباراة بموسم واحد وتخطى بذلك لويس سواريز وآلان شيرر وكريستيانو رونالدو (31 هدفا لكل منهم).

وسيقود صلاح المنتخب المصري لكرة القدم، في أول ظهور له بنهائيات كأس العالم منذ 28 عاما، في روسيا الشهر المقبل.

وقالت متسوقة تدعى أمنية السمان "طبعا محمد صلاح ده قدوة لكل المصريين دلوقتي، كل حتة (مكان) في مصر بتحب مو صلاح زي ما بيقولوا عليه في إنجلترا. هو مَثل للمصريين وللإنجليز كمان، مشرفنا في كل حتة، أخلاقه مجهوده، بنى نفسه، اشتغل على نفسه، لأ طبعا، يا ريت كل المصريين يبقوا زي محمد صلاح".

وقالت متسوقة أخرى تدعى سهير "أكيد عشان طبعا هو شرف لنا كلنا، شرف لكل الدول العربية، نفسنا كل شباب مصر يبقوا محمد صلاح".

ويزيد الطلب، بشكل هائل، على المواد الغذائية ومنتجات أخرى خلال شهر رمضان.