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اتهام إسلام سليماني بارتكاب سلوك عنيف

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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 وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اتهاما إلى إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل يونايتد بارتكاب سلوك عنيف عقب واقعة بدون كرة خلال خسارة فريقه 1-صفر أمام وست بروميتش البيون يوم السبت.

وبدا أن سليماني، المعار من ليستر سيتي، يوجه ركلة إلى كريج دوسون مدافع وست بروميتش في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت باستاد سانت جيمس بارك.

ولم يشاهد الحكم ديفيد كوت الواقعة لكن اللقطات التلفزيونية كشفتها .

وقال الاتحاد الانجليزي في موقعه على الانترنت إن مهاجم منتخب الجزائر أمامه حتى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء ليرد على الاتهام.

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