«مسابقة القبعات».. احتفاء عالمي بالأناقة في «ميدان»

يمنح «كأس دبي العالمي» الكثير من الذكريات التي لا تُنسى للمشاركين، كما يتيح فرصاً رائعة، وإلهاماً لا ينتهي، لا سيما لصانعي القبعات ورواد الموضة وعشاقها، الذين يحيطون هذا الحدث الاستثنائي، بأجواء الجمال والأناقة والإبداع.

وفي سياق نسخة هذا العام من هذا الحدث الدولي الكبير، تبرز «مسابقة القبعات» التي تقام على هامشه كحدث رئيس.

وتعرف بـ«مسابقات ستايل ستيكس»، لتجسد تقليداً عريقاً وأساسياً يحتفي بالأناقة يجمع بين الموضة وسباقات الخيل.

وتكرس الجمع بين مفاهيم «الأناقة» و«السرعة». وتجري منافسات «ستايل ستيكس» في منطقة «أبرون فيوز» في «ميدان» للفوز بجوائز قيّمة ضمن أربع فئات هي:

«أفضل قبعة» (مبتكرة / كلاسيكية)، و«السيدة الأكثر أناقة»، و«الرجل الأكثر أناقة، و«الثنائي الأكثر أناقة»، مع مشاركة خبراء ومصممين في التحكيم.

وتبرز في الحدث، القيم المستنبطة من عالم الخيول، التي تمثل النبل والجمال والسرعة؛ وهي القيم التي عاشت على مدار التاريخ، تحفز الإنسان، وتجمع أبناء الإنسانية، وتوجههم إلى الإيجابية واحترام الآخر، وتقدير الاجتهاد وقيم التنافس الشريف والفوز.

ومن هنا، فإن مسابقة القبعات ليست مجرد تقليد هامشي: بل فعالية تحتفي بتاريخ طويل من التقاء الإنسان ببيئته، ممثلاً بالعلاقة الطويلة مع الخيول وعالمها النبيل والمدهش.

وبحسب الخبراء، فإن القبعات التي تظهر في المسابقة، ليست أكسسواراً فحسب، بل تعد قطعاً فنية صممت خصيصاً للحدث، وتبرز ما يعبر عنها من قيم ومثل نبيلة وسامية.

ولهذا، فإن المشاركين يبذلون جهوداً كبيرة في تصميم القبعات، لتشارك في هذا الحدث، الذي يشهد تنافسية عالية بين أفضل المصممين والأفكار الإبداعية. وكما في كل عام، تتوجه أنظار المسابقة إلى أساليب وأنماط معينة في التصميم.

وعليه، تتجه الأنظار هذا العام إلى القبعات ذات الريش والتصاميم الهيكلية الغريبة التي تمزج بين الحداثة والتقاليد الكلاسيكية لسباقات الخيول. ما يعد الجمهور بمجموعة كبيرة من العروض المذهلة للأناقة والجمال.

حيث يتنافس أكثر الشخصيات أناقة على جوائز نقدية وعينية في مسابقات «ستايل ستيكس»، وبينما تتنافس الخيول بقوة على أرض المضمار، تجرى منافسات ناعمة أخرى في ردهات مضمار «ميدان»، عبر مسابقات «ستايل ستيكس» لاختيار أفضل الأزياء.

وتتسم هذه الأمسية العالمية بأجواء المنافسة القوية، بينما لا تقل أجواء التنافس بين عشاق الموضة، في التعبير عن احتفائهم بالأناقة اللافتة، والاختيارات الجريئة في عالم الموضة والأزياء، وذلك في سياق حدث ومناسبة استثنائية تعبر عن روح دبي، التي تحفز على الابتكار والجودة والجمال والسرعة.

وتبقى معادلة الجمع بين ثلاثي الأناقة والجمال وجرأة التصميم هاجس المشاركين، الذين تتيح لهم مسابقات «ستايل ستيكس»، أفضل الفرص لإبراز أجمل ما يمكن أن تصل إليه إبداعاتهم، التي تعبر عن طموحات الإنسانية في العيش بعالم تزينه هذه القيم التي يحتفي بها هذا الحدث العالمي.