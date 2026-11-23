فرض فرسان الإمارات حضورهم القوي في ختام بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز في نسختها الرابعة من فئة الثلاث نجوم 2026 التي اختتمت الأحد، بعدما حصدوا المراكز الأولى في منافسات البطولة، توج الفارس سعيد محمد المازمي بلقب جائزة لونجين كلباء الكبرى، فيما حل الفارس حميد عبدالله المهيري وصيفاً، وجاء الفارس سالم أحمد السويدي في المركز الثالث، ليؤكد فرسان الدولة تفوقهم في واحدة من أبرز منافسات المهرجان.

وتوج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، الفارس سعيد محمد المازمي بجائزة المركز الأول، بعد أداء مميز وناجح مع جواده «باسيون في دي دونخوف»، أنهاه دون أخطاء في الجولة الرئيسية، ضمن منافسة الجائزة الكبرى التي أقيمت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وعلى مسار بلغ ارتفاع حواجزه 1.50 متر، بمشاركة 21 فارساً وفارسة.

جاء الفارس حميد عبدالله المهيري مع الجواد «مينتوس» في المركز الثاني، فيما نال سالم أحمد السويدي المركز الثالث على صهوة الجواد «جازي ديس دامس كار»، وواصل فرسان الإمارات حضورهم في قائمة المراكز المتقدمة بحصول الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي على المركز الخامس مع الجواد «بياريتز زد»، والفارسة نادية عبدالعزيز تريم على المركز السادس مع الفرس «غابريل سولهيور».

شهدت منافسات اليوم الختامي تتويج الفائزين بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية ورئيس البطولة، إلى جانب عدد من الضيوف وجمهور كبير تابع المنافسات.

على صعيد منافسات فئة النجمة الواحدة، واصل فرسان الإمارات تألقهم، بعدما توج الفارس محمد ماجد العواني بالمركز الأول في منافسة المرحلتين، التي شهدت مشاركة 59 فارساً وفارسة على حواجز بلغ ارتفاعها 1.25 متر، حيث نجح العواني مع الجواد «دولين باي أولد» في إنهاء المرحلة الثانية بزمن 27.25 ثانية، متقدماً على مواطنه محمد سلطان اليحيائي الذي حل ثانياً مع الجواد «سير دو فراغنيو» بزمن 27.79 ثانية، فيما جاء الفارس السوري حمزة جمال المحاميد ثالثاً مع الجواد «كسالاتو» بزمن 27.85 ثانية.

من جانبه، أشاد سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، بنجاح النسخة الرابعة لبطولة كلباء لقفز الحواجز والتي جاءت برعاية الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية رئيس البطولة، وأشار اليحيائي إلى أن تنظيم هذه البطولات يترجم رؤية إمارة الشارقة في جعل الفروسية رسالة تربوية وإنسانية تهدف إلى بناء الأجيال وترسيخ القيم، إلى جانب دورها البارز في الترويج السياحي والرياضي لمختلف مدن ومناطق الإمارة.