أحمد الحمادي: رحل وبقي أثره في ميادين الخيل

أكد المستشار أحمد علي الحمادي، محاضر وحكم دولي، أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحل وبقي أثره في ميادين الرياضة. حيث نستذكر بالتقدير والوفاء عطاءه للرياضة والفروسية، وكيان نادي الوصل والرياضات البحرية بدبي، وبرحيله، نفقد رجلاً سيبقى اسمه حاضراً كلما استذكرنا مسيرة الخيل وسباقاتها في الإمارات، كما حوّل شغفه بالخيل إلى عمل مؤسسي؛ فكان مضمار جبل علي ثمرة رؤية تجاوزت امتلاك الخيل إلى بناء بيئة لسباقاتها وتطوّرها.

وأضاف الحمادي: «في جبل علي، لم يبنِ مضماراً للمنافسة فقط؛ بل جعل للفروسية ملتقى يقربها من الناس، ويجمع حولها أهل الخيل وجمهورها. لقد جمع المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بين رعاية الخيل وطموح الانتصار؛ فامتد اهتمامه من التربية والإسطبلات إلى أعرق السباقات العالمية».