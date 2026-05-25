لطيفة الأشخري.. فارسة وهجانة إماراتية بدرجة «امتياز»

سجلت ابنة الإمارات اسمها باقتدار على لائحة التميز في شتى الرياضات، وأثبتت قدرتها وجدارتها ومهاراتها، لا سيما في رياضتي الفروسية والهجن، وفي محصلة السطور التالية، تظهر قصة الشابة، الفارسة والهجانة لطيفة محمد عامر الأشخري، كإماراتية مبدعة في تحقيق نجاحاتها وإنجازاتها التي تلهم غيرها، بل وحريصة كل الحرص على أن تبرز شغفها بالرياضات التراثية.



مشيرة إلى أن تكريمها على منصات تتويج الفروسية والهجن لم يأت من فراغ، وإنما يعد ذلك ثمرة دعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة التي وضعت الرياضات الأصيلة على رأس الأولويات، ووفرت لفئتي الشباب والشابات كل مقومات النجاح والتميز، والتوجيهات بشأن تحقيق جودة برامج اكتشاف المواهب الوطنية ورعايتها.



وفي حديثها لـ«البيان» قالت لطيفة محمد الاشخري: «شاركت في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وأبرزها منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي استضافتها مملكة البحرين وبمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وفي منتخب سباقات الهجن للبنات، حصدت ولله الحمد المركز الأول والميدالية الذهبية، إذ حرصت على الالتزام في التدريبات وخوض المنافسات التي سبقت هذا الحدث، ما كان له بالغ الأثر في اعتلاء منصة التتويج وإضافة إنجاز جديد لرياضة الهجن التراثية في واحد من أقوى المحافل القارية الشبابية. ومشاركتي أيضاً في الهجن الخاص بختام الوثبة وغيرها».



وأضافت الأشخري: «كما أن لدي شغفاً رياضياً آخر، متمثلاً في رياضة الفروسية، وخاصة مشاركاتي المتعددة في سباقات القدرة، والتأكيد في الوقت ذاته على أهمية الارتقاء بتنافسية واحترافية الشابة الإماراتية في رياضة الفروسية، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، مع منحها الفرصة لتعزيز قدراتها الرياضية من خلال الموارد والإمكانيات التي توفرها الجهات المعنية في دولة الإمارات، الساعية إلى تحفيز قطاع الرياضات النسائية بشكل عام».



وأوضحت لطيفة الأشخري، أن سباقات القدرة تجسد فعلياً قوة الشراكة بين الخيل وفارسه، وتجسد مدى الدقة والقدرة على التحمل التي تميز هذه الرياضة النبيلة. معتبرة الفارسة الإماراتية لطيفة الأشخري الفروسية أسلوب حياة ومدرسة تُعلم الشجاعة والقوة، مؤكدة على أن تمكين المرأة الإماراتية رياضياً منحها فرصة تعزيز قدراتها وتطوير مهاراتها، والارتقاء بتطلعاتها لتحقيق التنافسية في رياضة الفروسية والمجالات الرياضية المختلفة.