منصور الفارسي.. خطوات واثقة نحو التألق في ميادين الفروسية العالمية



خطف الفارس الإماراتي منصور سعيد الفارسي جائزة المركز الأول في عدد من البطولات المحلية والمنافسات الدولية، أبرزها المركز الأول في كأس العالم للخيول الصغيرة في عام 2015، إضافة إلى المركز الثالث في بطولة كأس العالم «الجونيور» في عام 2015، والمركز الثاني في بطولة كأس العالم للكبار 2021. مؤكداً أهمية المنافسة الدولية لفئة الفرسان الشباب في إعدادهم للمشاركات الكبرى، مشيداً في الوقت ذاته بدعم القيادة الرشيدة للمواهب الوطنية والدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس التطور المتسارع لرياضة الفروسية في دولة الإمارات.



وقال منصور الفارسي في حديثه لـ«البيان»: «قبل كل شيء أريد التنويه بنقطة مفادها أن فرسان الإمارات أثبتوا باقتدار روح الفريق والانضباط والجاهزية العالية، وجميعها عوامل تصنع الأبطال وتحافظ على ريادة الدولة عالمياً».



ومضى: «أشيد بأداء زملائي الفرسان وإدارتهم الدقيقة لمراحل جميع السباقات، وهذا إزاء دعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما كان له أكبر الأثر في استدامة التميز لفرسان دولة الإمارات في المنافسات العالمية، والصعود إلى منصات التتويج، إلى جانب حرص الجهات الرياضية المعنية على دعم وتبني المبادرات التي تستهدف الارتقاء برياضة الفروسية، والعمل على رفع قدرات الفرسان وتمكينهم من الوصول إلى أفضل المستويات التنافسية».



وكشف الفارسي عن طموحه المتمثل في حرصه على المشاركة في العديد من البطولات المحلية والدولية، ويعد ذلك دافعاً كبيراً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية، لتأكيد ريادة الإمارات في الفروسية، وتعزيز طموحات فرسان الإمارات في الوصول فعلياً إلى أفضل المستويات التنافسية، لا سيما أن رياضة الفروسية في الإمارات حققت قفزات نوعية في المجالات كافة.