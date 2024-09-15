الكرة الإماراتية يحذوها الطموح مع انطلاق موسم المنافسات الآسيوية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ الأندية الإماراتية مشوارها في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، سواء على مستوى النخبة، أو آسيا "2"، بحسب النظام الجديد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطموحات كبيرة في المنافسة على الألقاب حيث تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بفريقين في كل مسابقة، بتواجد فريق العين بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ومعه فريق نادي الوصل حامل لقب بطولة الدوري المحلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يتواجد شباب الأهلي والشارقة صاحبي المركزين الثالث والرابع في الدوري الإماراتي في أبطال آسيا 2.

يبدأ فريق العين مشوار الأندية الإماراتية بلقاء نادي السد على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين غدا الإثنين، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات أمام البطل الإماراتي، ضمن فرق مجموعة منطقة غرب آسيا، وقد منحت القرعة لفريق العين لعب 4 مباريات على ملعبه في استاد هزاع بن زايد أمام كل من السد القطري والهلال والأهلي السعوديين والريان القطري، فيما سيخوض خارج أرضه أربع مباريات أمام فرق الغرافة القطري والنصر السعودي وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي.

وقد تم تقسيم الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الأولى والتي تحمل اسم "النخبة" إلى مجموعتين (شرق)، و(غرب)، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه، على أن تسفر هذه المباريات عن تحديد هوية الأندية الثمانية المتأهلة عن كل منطقة إلى الدور الـ16.

وبمعنويات عالية استعد فريق العين لهذه المباراة مدركا خطورة وقوة الفريق القطري، لكن العين يمتلك بالفعل مقومات كبيرة للمنافسة على البطولة في نسختها الجديدة، بالنظر إلى المنظومة المتكاملة من اللاعبين القادرين على تقديم أفضل المستويات، وما فعله الفريق في النسخةه الأخيرة من البطولة القارية، حينما توج باللقب، خير دليل على قدرات لاعبيه العالية.

ويتسلح العين في مباراة الغد بطموحات جماهيره، وبقدرات لاعبيه، لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالمنافسة بقوة على اللقب، أملاً في التتويج الثالث في تاريخه، والثاني على التوالي، معتمداً على المدرسة اللاتينية بعد التعاقد مع عناصر مميزة، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاركين بالبطولة من اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين في قائمة المباراة، و7 لاعبين داخل الملعب، بحسب اللوائح المحلية، لكل اتحاد وطني.

ويقود كتيبة العين المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وسوف يتواجد العين في موسمه الجديد في جبهات مختلفة للمنافسة على ألقابها ما بين محلية وخارجية.

وأبرم العين 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، أحدثها منذ أيام، بالتعاقد مع الأرجنتيني فيليبي سالوموني الظهير الأيسر لجوراني الباراجواياني، وقبله ماتياس سيجوفيا، لاعب بوتافوجو البرازيلي، وماتيو سنابريا، الجناح الأيسر لفريق لانوس الأرجنتيني، وخالد بطي، لاعب وسط الوحدة، وسيكو بابا جاساما، لاعب وسط نادي البطائح، وفابيو كاردوسو، قلب دفاع بورتو البرتغالي، ويتسلح العين كذلك بعناصر الخبرة والخطورة في تشكيلته، متمثلة في الهداف التوجولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي والبرازيلي كاكو.

أما ممثل دولة الإمارات الثاني في بطولة النخبة فهو نادي الوصل، حيث يدشن بطل ثنائية الموسم الماضي (دوري وكأس)، مشواره الآسيوي بلقاء صاحب الضيافة فريق باختاكور الأوزبكي بعد غد الثلاثاء.

وقد منحت القرعة فريق الوصل خوض مواجهات قوية خارج أرضه، تجمعه بجانب باختاكور، بكل من الغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي والهلال السعوديين والسد والريان القطريين.

ويعود الوصل والملقب في الكرة الإماراتية باسم "الإمبراطور"، إلى البطولات الآسيوية، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر ظهور له عام 2019، ولم يترك وقتها بصمة لافتة للأنظار، في 3 مشاركات سابقة في دوري الأبطال، ويبحث من خلال تواجده للمرة الرابعة في آسيا إلى تأكيد جدارته وأبرم العديد من الصفقات التي مكنته من التفوق، سواء الموسم الماضي، أو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستعد الوصل بخوض مباراة ودية قوية أمام الرفاع البحريني، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وعزز الوصل صفوفه تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش بـ 4 صفقات قوية، يتصدرهم سرديان ميجايلوفيتش لاعب وسط النجم الأحمر الصربي، وتاكاشي أوتشينو الظهير الأيمن لفورتونا دوسلدورف، وطحنون الزعابي لاعب وسط الوحدة، وماجد سرور لاعب الشارقة.

وفي البطولة الثانية (دوري أبطال آسيا 2)، التي تُقام بمشاركة 32 فريقاً موزعين على ثماني مجموعات، يمثل الامارات فيها كل من الشارقة وشباب الأهلي، وتُلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب في الفترة من 17 سبتمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وتسفر نتائج هذا الدور عن تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور الـ16 الذي تقام منافساته في فبراير 2025.

ووقع فريق الشارقة الذي يبدأ مشواره في البطولة خارج أرضه مع فريق استقلال طاجكيستان بعد غد الثلاثاء في العاصمة دوشانبي، ضمن فرق المجموعة الثالثة بجوار سيباهان أصفهان الإيراني والوحدات الأردني.

واستعد فريق الشارقة تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو بشكل جيد سواء بصدارته للدوري الإماراتي بعد جولتين منها برصيد 6 نقاط من انتصارين مناصفة مع النصر والوحدة وشباب الأهلي، أو من خلال تدعيم صفوفه مؤخرا بضم لاعب برازيلي يلعب بصفة مقيم، وهو جيليرمي بيرو قادما من نادي كورينثيانز، إضافة إلى وجود عناصر تمتلك خبرات كبيرة سابقة ومنها كايو لوكاس والتونسي فراس بالعربي وعثمان كمارا ولوان بيريرا وشاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني، ودعم صفوفه بلاعب وسط كرواتي جيد وهو داركو نياشمتش، ويتواجد من قبل بصفوف الفريق المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، ويؤدي الفريق مرانه الأساسي غدا الاثنين في العاصمة الطاجيكية

أما الممثل الرابع للكرة الإماراتية فهو نادي شباب الأهلي فقد وقع في المجموعة الرابعة بجوار ناساف الأوزبكي، والحسين الأردني، والكويت الكويتي، ويبدأ مشواره القاري الأربعاء المقبل بلقاء الحسين الأردني بملعبه في استاد راشد بإمارة دبي، وجاءت مشاركة شباب الأهلي في المستوى الثاني، بعد أن تعثر الفريق في المرحلة الثانية من ملحق النخبة الآسيوي، بالخسارة خارج ملعبه أمام الغرافة القطري بهدف دون رد،

ويتطلع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو سوسا، إلى المنافسة على هذه البطولة متسلحا بمجموعة من اللاعبين الجدد والقدامى منهم الإيراني سردار أزمون، كما تم قيد مواطنه سعيد عزت الله في قائمة البطولات الخارجية، ليكون متاحاً للمنافسات الآسيوية.

وكان فريق شباب الأهلي قد حقق الفوز على آخر منافس أردني في البطولات الآسيوية، عندما تفوق على الوحدات بثلاثية في أغسطس من العام الماضي، ضمن تصفيات الصعود إلى دوري أبطال آسيا، وعلى الملعب نفسه، استاد راشد، إلا أنه يدرك أن المهمة ستكون صعبة أمام الحسين إربد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز