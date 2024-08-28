الوصل يسعى لمصالحة جماهيره والعين لاستثمار البداية القوية بالدوري الإماراتي

المصدر: رويترز

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يسعى الوصل حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إلى مصالحة جماهيره عندما يستضيف دبا الحصن الصاعد حديثا في الجولة الثانية من المسابقة غداً الخميس بعد تعادله المحبط أمام كلباء في افتتاح البطولة بينما سيحاول العين استثمار فوزه الكبير على خورفكان وتثبيت أقدامه في الصدارة.

وظن الوصل أنه ظفر بأول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد قبل أن يفرض عليه كلباء التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأبلغ ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء "كانت مباراة صعبة خارج ملعبنا خاب ظننا فيها بعض الشيء لأننا تحكمنا بها حتى التسديدة الأخيرة على المرمى.

"لم نكن في المستوى الذي نرغب فيه، علينا أن نتحلى بالذكاء في بداية الدوري ونحصل على أكبر قدر ممكن من النقاط".

وسيحاول دبا الحصن تجاوز الخسارة القاسية 4-1 على ملعبه أمام الشارقة في مباراته الأولى بدوري الأضواء في عصر الاحتراف.

وقال كايو زاناردي مدرب دبا الحصن للصحفيين "سنخوض مباراة مهمة ضد فريق قوي يتمتع بالانسجام بين لاعبيه، عملنا كثيرا على تصحيح الأخطاء من المباراة الماضية، وسنقدم أداء جيدا لأن الفريق يستحق ذلك".

ويرى ميلوييفيتش أن دبا الحصن لم يكن محظوظا في مباراته الأولى بالدوري وقال "إنه فريق جيد ووافد جديد على الدوري، ولم يكن محظوظا في المباراة السابقة بعد طرد أحد لاعبيه في وقت مبكر وذلك لم يظهر نقاط قوة الفريق.

"إنه فريق منظم للغاية، لديه بعض الجودة عندما يتعلق الأمر بالهجوم لأنه يمتلك تنوعا في أساليب اللعب".

العين لاستثمار البداية

ويسعى العين، أكثر الفرق تتويجا بالدوري الإماراتي (14 لقبا)، لاستثمار بدايته القوية في المسابقة بعد فوزه 5-1 على ضيفه خورفكان في الجولة الأولى.

ويحل العين ضيفا على البطائح بعد غد الجمعة، وعينه على حصد النقاط الثلاث لضمان الصدارة قبل توقف المسابقة.

وسيحاول فريق المدرب هرنان كريسبو الاستفادة من تألق نجمه المغربي سفيان رحيمي ومهاجمه كودجو لابا الذي سجل ثلاثية في الجولة الأولى.

وسيكون على البطائح استغلال عاملي الأرض والجمهور في محاولة لحصد أول نقاطه في الموسم بعد خسارته 2-1 أمام مضيفه شباب الأهلي في الجولة الأولى.

النصر لمواصلة التألق

كما فاز النصر 5-1 على العروبة الصاعد حديثا خارج ملعبه، ليحقق أول فوز في الجولة الافتتاحية منذ موسم 2016-2017، وأكبر انتصار له في الجولة الأولى طوال تاريخه بالمسابقة.

وأصبح فريق المدرب الهولندي ألفريد شرودر مطالبا بتأكيد قوته عندما يلعب غدا أمام ضيفه بني ياس الذي فاز 2-صفر على الجزيرة.

وأبلغ شرودر مؤتمرا صحفيا "فريق بني ياس منافس قوي ودائما ما تكون مواجهتنا معهم قوية. شاهدت له مباراتين منها مباراة الجزيرة من الملعب وأعلم تماما أننا سنخوض مواجهة صعبة.

"يضم بني ياس لاعبين مميزين في جميع الخطوط، يلعبون بتركيز شديد ولكن لاعبينا قادرون على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنها ستكون أول مباراة على ستاد آل مكتوم هذا الموسم.

"الجميع يعلم قوة فريق النصر وجودة لاعبيه وبالتأكيد علينا الاستمرار بتقديم نفس الأداء وتحقيق الفوز ليمنح اللاعبين المزيد من الثقة قبل توقف الدوري".

فيما أشاد جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس بمنافسه وقال "النصر فريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وهو فريق هجومي جدا.

"نحن ندرك أن المباراة السابقة أصبحت من الماضي، وعلينا أن نطوي صفحتها ونركز بالكامل على الحاضر والمستقبل".

ويلعب الجزيرة أمام العروبة، والشارقة أمام كلباء غدا الخميس، ويستضيف خورفكان الوحدة ويحل شباب الأهلي ضيفا على عجمان بعد غد الجمعة.

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