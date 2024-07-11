النصر الإماراتي يتعاقد مع الهولندي ليروي فير

المصدر: رويترز

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أعلن النصر المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي ليروي فير بعقد يستمر حتى عام 2025.

ونشر النادي عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن لقطات للاعب وهو يستعرض مهاراته، معلقا "لاعب الوسط الهولندي ليروي فير نصراوي حتى 2025".

وسبق لفير اللعب لسوانزي سيتي الإنجليزي وفينورد الهولندي وكذلك ألانيا سبور التركي الذي رحل عنه في بداية يوليو الجاري.

ويأتي ضم فير بعد أيام من تعاقد النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بدوري المحترفين، مع علي مبخوت قائد فريق الجزيرة السابق.

نادي النصر يعلن تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي ليروي فير، لمدة موسم@ALNasrSC #البيان_الرياضيpic.twitter.com/DQAcyc6N9j — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 11, 2024

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