اعتماد هشام الزرعوني ممثلاً للإمارات في اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا

المصدر: د ب أ

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اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا في اجتماعها الأخير تسمية المناصب الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية.وتم تعيين كل من محمد خليفة السويدي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وأحمد عقلة العنزي، ممثلاً عن اتحاد الكرة الكويتي، وهشام الزرعوني عن الاتحاد الإماراتي.

وكانت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم عقدت اجتماعها الثاني والثلاثين السبت الماضي الموافق 13 الحالي لمناقشة العديد من البنود والمحاور، وفقا لما أفاد به بيان صادر عن اللجنة المحلية المنظمة لأمم آسيا 2023.

وترأس سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، الاجتماع الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة على هامش بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

واطلعت اللجنة التنفيذية على تقرير النشاطات التي أنجزها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة عام 2023، إلى جانب المقترحات المدرجة على أجندة 2024.

كما صادقت اللجنة على استراتيجية الاتحاد للعام 2024 حيث يسعى الاتحاد لتنظيم بطولات عالية المستوى ونشاطات تطويرية للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة.

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