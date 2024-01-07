البرتغالي باولو بينتو يراهن بشخصية البطل مع منتخب الإمارات في النسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا 2023

المصدر: د ب أ

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لم يسبق لمنتخب الإمارات الفوز بلقب كأس آسيا لكرة القدم ويراهن في النسخة الجديدة على شخصية البطل التي تسري في عروق مدربه البرتغالي باولو بينتو.

تقام النسخة الثامنة عشرة من كأس أمم آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 حيث يلعب الأبيض الإماراتي في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات فلسطين وهونج كونج وإيران، الفائز باللقب 3 مرات متتالية في 1968 و1972 و1976.

ويشارك المنتخب الإماراتي في المونديال الآسيوي للمرة الحادية عشرة، وكان أفضل إنجازاته حلوله وصيفا لمنتخب السعودية بعد خسارته نهائي البطولة في عام 1996.

وتخوض الإمارات غمار البطولة الحالية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي باولو بينتو الذي تولى المهمة في تموز/يوليو الماضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أراوابارينا.

وحقق بينتو نتائج مميزة في انطلاقته مع المنتخب الإماراتي بالفوز في أول 6 مباريات متتالية وسجل الفريق 14 هدفا مقابل هدفين في مرماه.

وقبل وصوله إلى الإمارات كان للمدرب البرتغالي تجارب تدريبية أخرى في القارة الصفراء حيث عمل مديرا فنيا لمنتخب كوريا الجنوبية خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 وسيعود إلى قطر مجددا بعدما قاد العملاق الكوري في كأس العالم الأخيرة.

كما عمل المدرب البرتغالي لفترة قصيرة مع فريق دانجادي ليفان الصيني بخلاف تجارب أخرى بارزة في الملاعب الأوروبية مع أندية سبورتنج لشبونة وبنفيكا في البرتغال وأولمبياكوس اليوناني بينما عمل لفترة قصيرة مع كروزيرو البرازيلي.

كما يجيد بينتو التعامل مع الضغوط وقيادة النجوم حيث عمل مديرا فنيا لمنتخب البرتغال لمدة 4 سنوات خلال الفترة بين عامي 2010 و2014.

وحقق باولو بينتو /54 عاما/ نجاحات عديدة في مسيرته لاعبا ومدربا، وعرف الطريق جيدا إلى منصات التتويج أثناء مسيرته كلاعب حيث توج بـ 5 ألقاب مع أندية إستريلا أمادورا وبنفيكا وسبورتنج لشبونة.

وفي مشواره التدريبي حقق باولو بينتو 4 ألقاب محلية مع سبورتنج لشبونة ولقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس في موسم 2016 / 2017 ، وفاز بجائزة أفضل مدير فني في الدوري البرتغالي بموسم2005 / 2006.

كما أهدى باولو بينتو لقب بطولة شرق آسيا منتخب كوريا الجنوبية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على اليابان صفر / 1 في المباراة النهائية عام 2019.

ورحل المدرب البرتغالي باولو بينتو عن منتخب كوريا الجنوبية وهو مرفوع الرأس بعدما قاد الفريق للتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم لأول مرة منذ 12 عاما، حيث فجر مفاجأة في الدور الأول بالفوز على البرتغال 2 / 1 ثم التعادل مع أوروجواي سلبيا والخسارة أمام غانا، لكن المغامرة انتهت بخسارة ثقيلة أمام البرازيل بنتيجة 1 / 4 في الدور الثاني.

ويأمل منتخب الإمارات بطل كأس الخليج مرتين في عامي 2007 و2013 أن يزين تاريخه باللقب الآسيوي مستفيدا من خبرات وبطولات المدرب البرتغالي.

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