بجانب الرجاء المغربي والأهلي السعودي وووهان ثري تاونز الصيني".. الزمالك يؤكد مشاركته في كأس دبي للتحدي

المصدر: رويترز

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قال الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه سيشارك في بطولة كأس دبي للتحدي التي تقام في يناير المقبل.

وأكد النادي المصري مشاركته في البطولة عبر حسابه على موقع إكس للتواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر قائلا "الزمالك يشارك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير بجانب الرجاء المغربي والأهلي السعودي وووهان ثري تاونز الصيني".

ولن تكون تلك البطولة الوحيدة التي يخوضها الزمالك في الإمارات خلال شهر يناير المقبل حيث يلعب بطولة ودية دولية ينظمها نادي الوحدة.

وتقام البطولة التي ينظمها الوحدة خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بمشاركة ثلاثة فرق أخرى هي الزمالك والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وأكد الوحدة عبر حسابه على موقع إكس مؤخرا أن البطولة ستقام بنظام قبل النهائي والنهائي حيث سيتواجه الوحدة مع الزمالك والاتفاق مع أم صلال وسيقام النهائي يوم 24 يناير ومباراة تحديد المركز الثالث بنفس اليوم.

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