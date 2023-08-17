الدوري الإماراتي يعول على تنوع هوية البطل وإنيستا لجذب الأنظار
أثبت الزمن أن الفوز بلقب الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم مرتين متتاليتين مهمة صعبة في آخر عشرة أعوام حيث كان العين آخر من فعلها في 2013.
وفي ظل التغييرات اللافتة في منطقة الخليج وبروز الدوري السعودي بعد ضم العديد من أبرز نجوم العالم، سيعول الدوري الإماراتي على تنوع هوية البطل وأندريس إنيستا.
ومنذ تتويج العين في 2012 و2013، فرضت أندية شباب الأهلي دبي والعين والجزيرة والشارقة هيمنتها على اللقب بالتناوب.
ولم يستطع أي فريق التتويج في موسمين متتاليين، ليصبح شباب الأهلي حامل اللقب في مهمة صعبة لتحقيق إنجاز نادر.
ونال الأهلي اللقب في ثلاث مناسبات منذ 2014 والأمر ذاته للعين، فيما توج الجزيرة في مناسبتين والشارقة مرة واحدة مع إلغاء المسابقة في 2020 بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
وربما تلعب مشاركة الإمارات في كأس آسيا، التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، دورا في استمرار المنافسة القوية بين أندية القمة.
وسيرغب اللاعبون المحليون في الظهور بأفضل شكل ممكن للحصول على فرصة الانضمام لتشكيلة البرتغالي باولو بينتو الذي تولى المسؤولية مطلع الشهر الماضي.
- هل يكفي إنيستا؟
رحل إنيستا عن فيسل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام وبدا في طريقه للانضمام إلى زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لكن في النهاية استقر به الحال في نادي الإمارات العائد إلى دوري الأضواء.
ويأتي انتقال إنيستا، البالغ عمره 39 عاما والفائز بكأس العالم مع إسبانيا في 2010، ليعيد ذكريات انضمام بعض اللاعبين البارزين في الماضي.
وكان المدافع الإيطالي فابيو كانافارو ومواطنه الهداف لوكا توني والليبيري جورج ويا والفرنسي ديفيد تريزيجه من أبرز النجوم الذين سبق لهم اللعب في الإمارات.
لكن مهمة إنيستا في جذب الأنظار ستكون شاقة في ظل الاهتمام الكبير بالدوري السعودي بعد انتقال أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو.
وتحدث إنيستا عن أن سبب انتقاله إلى الإمارات هو رغبته في تطوير اللعبة في البلاد.
وقال أيقونة برشلونة السابق "اللعب مع نادي الإمارات تجربة جديدة وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي. وجدت ترحيبا كبيرا.
"اطلعت على مشروع النادي للمستقبل وأنا سعيد لكوني جزءا منه".
وأضاف "هذه التجربة مهمة للغاية... سأقدم كل ما لدي لتطوير كرة القدم ومساعدة الأطفال. تلقيت العديد من العروض لكن هدفي هو تطوير اللعبة في رأس الخيمة".
- مباريات الجولة الافتتاحية في الدوري الإماراتي لكرة القدم
فيما يلي مباريات الجولة الافتتاحية في الدوري الإماراتي لكرة القدم.
الجمعة 18 أغسطس:
- عجمان ضد شباب الأهلي دبي
- العين ضد بني ياس
- الوحدة ضد البطائح
- اتحاد كلباء ضد الشارقة
السبت 19 أغسطس:
- الوصل ضد الإمارات
- خورفكان ضد حتا
- النصر ضد الجزيرة
- سجل الفائزين بالدوري الإماراتي لكرة القدم
2023 شباب الأهلي دبي
2022 العين
2021 الجزيرة
2020 ألغيت المسابقة بسبب جائحة كوفيد 19
2019 الشارقة
2018 العين
2017 الجزيرة
2016 شباب الأهلي دبي
2015 العين
2014 شباب الأهلي دبي
2013 العين
2012 العين
2011 الجزيرة
2010 الوحدة
2009 شباب الأهلي دبي
2008 الشباب
2007 الوصل
2006 شباب الأهلي دبي
2005 الوحدة
2004 العين
2003 العين
2002 العين
2001 الوحدة
2000 العين
1999 الوحدة
1998 العين
1997 الوصل
1996 الشارقة
1995 الشباب
1994 الشارقة
1993 العين
1992 الوصل
1991 ألغيت المسابقة
1990 الشباب
1989 الشارقة
1988 الوصل
1987 الشارقة
1986 النصر
1985 الوصل
1984 العين
1983 الوصل
1982 الوصل
1981 العين
1980 شباب الأهلي دبي
1979 النصر
1978 النصر
1977 العين
1976 شباب الأهلي دبي
1975 شباب الأهلي دبي
1974 الشارقة