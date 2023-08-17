الدوري الإماراتي يعول على تنوع هوية البطل وإنيستا لجذب الأنظار

المصدر: رويترز

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أثبت الزمن أن الفوز بلقب الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم مرتين متتاليتين مهمة صعبة في آخر عشرة أعوام حيث كان العين آخر من فعلها في 2013.

وفي ظل التغييرات اللافتة في منطقة الخليج وبروز الدوري السعودي بعد ضم العديد من أبرز نجوم العالم، سيعول الدوري الإماراتي على تنوع هوية البطل وأندريس إنيستا.

ومنذ تتويج العين في 2012 و2013، فرضت أندية شباب الأهلي دبي والعين والجزيرة والشارقة هيمنتها على اللقب بالتناوب.

ولم يستطع أي فريق التتويج في موسمين متتاليين، ليصبح شباب الأهلي حامل اللقب في مهمة صعبة لتحقيق إنجاز نادر.

ونال الأهلي اللقب في ثلاث مناسبات منذ 2014 والأمر ذاته للعين، فيما توج الجزيرة في مناسبتين والشارقة مرة واحدة مع إلغاء المسابقة في 2020 بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وربما تلعب مشاركة الإمارات في كأس آسيا، التي تستضيفها قطر في يناير المقبل، دورا في استمرار المنافسة القوية بين أندية القمة.

وسيرغب اللاعبون المحليون في الظهور بأفضل شكل ممكن للحصول على فرصة الانضمام لتشكيلة البرتغالي باولو بينتو الذي تولى المسؤولية مطلع الشهر الماضي.

هل يكفي إنيستا؟

رحل إنيستا عن فيسل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام وبدا في طريقه للانضمام إلى زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لكن في النهاية استقر به الحال في نادي الإمارات العائد إلى دوري الأضواء.

ويأتي انتقال إنيستا، البالغ عمره 39 عاما والفائز بكأس العالم مع إسبانيا في 2010، ليعيد ذكريات انضمام بعض اللاعبين البارزين في الماضي.

وكان المدافع الإيطالي فابيو كانافارو ومواطنه الهداف لوكا توني والليبيري جورج ويا والفرنسي ديفيد تريزيجه من أبرز النجوم الذين سبق لهم اللعب في الإمارات.

لكن مهمة إنيستا في جذب الأنظار ستكون شاقة في ظل الاهتمام الكبير بالدوري السعودي بعد انتقال أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو.

وتحدث إنيستا عن أن سبب انتقاله إلى الإمارات هو رغبته في تطوير اللعبة في البلاد.

وقال أيقونة برشلونة السابق "اللعب مع نادي الإمارات تجربة جديدة وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي. وجدت ترحيبا كبيرا.

"اطلعت على مشروع النادي للمستقبل وأنا سعيد لكوني جزءا منه".

وأضاف "هذه التجربة مهمة للغاية... سأقدم كل ما لدي لتطوير كرة القدم ومساعدة الأطفال. تلقيت العديد من العروض لكن هدفي هو تطوير اللعبة في رأس الخيمة".

مباريات الجولة الافتتاحية في الدوري الإماراتي لكرة القدم

فيما يلي مباريات الجولة الافتتاحية في الدوري الإماراتي لكرة القدم.



الجمعة 18 أغسطس:

عجمان ضد شباب الأهلي دبي

العين ضد بني ياس

الوحدة ضد البطائح

اتحاد كلباء ضد الشارقة

السبت 19 أغسطس:

الوصل ضد الإمارات

خورفكان ضد حتا

النصر ضد الجزيرة

سجل الفائزين بالدوري الإماراتي لكرة القدم

2023 شباب الأهلي دبي

2022 العين

2021 الجزيرة

2020 ألغيت المسابقة بسبب جائحة كوفيد 19

2019 الشارقة

2018 العين

2017 الجزيرة

2016 شباب الأهلي دبي

2015 العين

2014 شباب الأهلي دبي

2013 العين

2012 العين

2011 الجزيرة

2010 الوحدة

2009 شباب الأهلي دبي

2008 الشباب

2007 الوصل

2006 شباب الأهلي دبي

2005 الوحدة

2004 العين

2003 العين

2002 العين

2001 الوحدة

2000 العين

1999 الوحدة

1998 العين

1997 الوصل

1996 الشارقة

1995 الشباب

1994 الشارقة

1993 العين

1992 الوصل

1991 ألغيت المسابقة

1990 الشباب

1989 الشارقة

1988 الوصل

1987 الشارقة

1986 النصر

1985 الوصل

1984 العين

1983 الوصل

1982 الوصل

1981 العين

1980 شباب الأهلي دبي

1979 النصر

1978 النصر

1977 العين

1976 شباب الأهلي دبي

1975 شباب الأهلي دبي

1974 الشارقة

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