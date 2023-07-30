النصر يضم المهاجم الإيطالي جابياديني

المصدر: رويترز

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أعلن نادي النصر تعاقده مع المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني قادما من سامبدوريا اليوم السبت.

وقال النصر عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر في تعليقه على مقطع مصور لبعض أهداف جابياديني "العميد النصراوي يعزز هجومه بالمحرك الإيطالي مانولو جابياديني".

ولم يذكر النصر قيمة أو مدة التعاقد مع جابياديني الذي يرتبط بسامبدوريا حتى 2026.

ويلعب جابياديني البالغ عمره 31 عاما في صفوف سامبدوريا منذ 2019، ولم يمنع الفريق من تذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعد فوزه بثلاث مباريات فقط وخسارة 25 مباراة.

وسيلعب سامبدوريا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل بعد هبوطه.

وسبق لجابياديني اللعب لأندية أتلانتا ويوفنتوس ونابولي في إيطاليا وكذلك ساوثامبتون الإنجليزي بين عامي 2017 و2019.

وتعاقد النصر، الذي أنهى الدوري في المركز التاسع الموسم المنصرم، مع الكولومبي كيفن أجوديلو قادما من سبيتسيا الإيطالي أيضا والمدافع البرازيلي جوستافو لاعب الشارقة السابق.

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