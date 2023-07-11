فيفا يدشن ورشة عمل بدبي مع انطلاق برنامج فورورد 3

المصدر: د ب أ

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عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورشة عمل لممثلين عن اتحادات الكرة بدول أسيا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مع إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج فورورد 3.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء :" يُتيح برنامج فورورد 3 إعادة توزيع المداخيل على جميع اتحاداته بهدف المساهمة في تطوير كرة القدم، علماً بأن النسخة الثالثة والأخيرة، التي تحمل اسم فيفا فورورد 3، قد تم إطلاقها مطلع هذا العام.

وأضاف :"يهتم البرنامج منذ عام 2016 بتقديم الدعم للاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء بالفيفا، وقد حقق نجاحاً منقطع النظير في النسختين السابقتين، حيث تم تخصيص أكثر من 8ر2 مليار دولار أمريكي لإطلاق وتنفيذ مجموعة من الخطط والمشاريع".

وأوضح:"ستنتهي الدورة الحالية عام 2026، إذ ستشهد زيادة هائلة في الميزانية برفع حجم الاستثمارات بنسبة تناهز 30%، على أن تتضمن محوراً بالغ الأهمية يتجلى في دعم هدف الفيفا المتمثل في انخراط 60 مليون لاعبة في ممارسة كرة القدم بمختلف أنحاء العالم".

وتطرقت ورشة العمل التي اقيمت في دبي إلى عدد من المحاور المهمة الأخري مثل كرة القدم للسيدات وبرامج التطوير والحوكمة المالية والامتثال ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

وقال شينشو نوربو عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد بوتان لكرة القدم، إن ورشة العمل لم تكن ذات طابع تعليمي فحسب، بل أتاحت للاتحادات الوطنية الأعضاء الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات فيما بينها، وأضاف أن اتحاد بوتان لكرة القدم يعتمد بشكل كبير على الفيفا والدعم الذي يوفره لتطوير كرة القدم في بلدنا؛ ذلك أن استثماراتنا في البنية التحتية من خلال برنامج فيفا فورورد ساعدتنا في تحقيق نتائج ملموسة في الآونة الأخيرة بما يؤكد أن كرة القدم في بوتان تسير على الطريق الصحيح."3

وأوضح: "يتيح لنا حضور ورشة العمل هذه فرصة للتفاعل وإطلاع الاتحادات الأعضاء الأخرى على معطيات تتعلق بما نحن بصدد إنجازه في بلدنا، كما يُمكننا من الاستفادة من تجارب بعضنا بعضاً واستغلال الأمور الإيجابية لدعم اللاعبين والمدربين والحكام على المستوى المحلي، فهذه الفرصة لن تفيد اتحادات جنوب آسيا فحسب، بل ستعود بالنفع أيضاً على المناطق المجاورة، مثل آسيا الوسطى."

من جهته، أكد علييت مورسالييف، مستشار رئيس قسم التطوير الاستراتيجي في اتحاد قرغيزستان لكرة القدم، أن برنامج فيفا فورورد، يعد مصدراً بالغ الأهمية من مصادر التمويل للنهوض بكرة القدم في بلاده.



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