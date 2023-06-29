شباب الأهلي يتعاقد مع المدرب الصربي نيكوليتش

المصدر: رويترز

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أعلن نادي شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي انتقل لتدريب الريان القطري.

وقال النادي في بيان على تويتر "تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع الصربي ماركو نيكوليتش مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

"يأتي التعاقد مع المدرب في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".

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