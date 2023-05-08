جارديم مدرب شباب الأهلي بعد التتويج: أثبتنا خطأ النقاد

المصدر: رويترز

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أكد ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي أن فريقه أثبت خطأ النقاد بعد التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم الأحد.

وحقق شباب الأهلي اللقب الثامن له تاريخه بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه بني ياس بفضل هدفين متتاليين في الشوط الثاني.

وقال جارديم عبر مترجم لمحطة أبوظبي الرياضية "النقاد تحدثوا عن أننا لسنا المرشحين للقب، لكننا توجنا في النهاية رغم ترشيح العين والشارقة والوحدة، مضيفا "المجموعة الحالية آمنت بهدفها منذ البداية وقامت بالعمل لذا أهنئ اللاعبين لأنهم العامل الأبرز وراء هذا اللقب".

وتأخر شباب الأهلي، الذي كان يحتاج للفوز لحسم اللقب قبل منافسات الجولة الأخيرة، بهدف ساشا إيفكوفيتش في الدقيقة 61.

لكن عزيز جانييف أدرك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 70، ثم أضاف زميله يحيى الغساني هدف حصد اللقب بعد أربع دقائق.

وأكد جارديم، أنه كان واثقا من تحقيق اللقب حتى لو تعثر فريقه أمام بني ياس.

وتابع "اليوم يجب احترام شباب الأهلي فلا يوجد سوى بطل واحد".

ووجه يحيى الغساني صاحب هدف الفوز التهنئة لجماهير شباب الأهلي وزملائه.

وقال "أشكر الجماهير وإدارة النادي والمدرب. شباب الأهلي يجب أن يكون على منصة التتويج كل سنة".

وتعادل شباب الأهلي مع النصر والوصل في الجولتين الماضيتين قبل أن يحسم اللقب أمام بني ياس.

وقال عبد العزيز هيكل مدافع شباب الأهلي "تأخرنا كثيرا (في حسم اللقب) كانت أول بطولة لبعض اللاعبين، كنا نأمل في حسم البطولة منذ فترة".

ووصل شباب الأهلي إلى 30 لقبا في تاريخه ليصبح على بعد خمسة ألقاب من العين صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات في الإمارات.

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