مشكلة صحية قد تعطل مسيرة كوزمين بعد لقبه 13 في الإمارات

المصدر: رويترز

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اعتاد المدرب الروماني كوزمين أولاريو حصد الألقاب خلال مسيرته، وبالتحديد في الإمارات مع العين وشباب الأهلي سابقا والشارقة حاليا، لكن ربما تدفعه مشكلة صحية للتوقف عن التدريب بعد الموسم الجاري.

واحتفل أولاريو (53 عاما) اليوم الجمعة بلقبه الثالث مع الشارقة عقب التتويج بكأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم إذ تغلب 14-13 على العين بعد ركلات ترجيح حابسة للأنفاس ليحتفظ باللقب.

وكرر فريق أولاريو تفوقه على العين بعد الفوز عليه بمباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير الماضي.

ورفع أولاريو رصيده إلى 13 لقبا مع ثلاثة أندية إماراتية منذ 2011.

وقال لقناة دبي الرياضية بعد الفوز اليوم "أهنئ اللاعبين، كانوا أبطالا ولعبوا بشكل مختلف عن مواجهة العين الأخيرة في الدوري (حين خسر الشارقة 2-صفر هذا الشهر)".

لكن مدرب منتخب السعودية والهلال وستيوا بوخارست الروماني السابق لا يشعر بالرضا التام عن فريقه رغم اللقب.

وأضاف "لست راضيا، لأننا يجب أن نفوز بلقب آخر، أمامنا بطولة أخرى فكيف أشعر بالرضا الآن؟

"تحدثت مع اللاعبين بعد التتويج وقلت إننا يجب أن نحتفظ بالنهم والتعطش للمزيد، الموسم لم ينته بعد".

وخرج الشارقة من سباق الدوري رغم التعاقد مع لاعبين من طراز عالمي مثل باكو ألكاسير مهاجم برشلونة

ومنتخب إسبانيا السابق، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس وبرشلونة السابق، والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما السابق.

لكنه وصل إلى قبل النهائي في كأس الرابطة وسيواجه الجزيرة الشهر المقبل.

وعن تجديد عقده قال أولاريو "يجب أن أرى إن كنت قادرا على الاستمرار أم لا".

وأوضح "يجب أن أجري بعض الفحوص، لدي مشكلة أعلى الفخذ ولا يمكنني المشي بسهولة ولا يمكنني تأدية مهام عملي كما أريد".

وتوج أولاريو بلقب الدوري الإماراتي أربع مرات، وبكأس الرئيس مرتين وكأس السوبر خمس مرات وكأس الرابطة مرتين، وقاد شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

كما حصد ألقابا مع الهلال والسد القطري وستيوا. (تغطية صحفية أحمد مصطفى للنشرة العربية

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