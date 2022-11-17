محمد صلاح يصل دبي لحضور حفل جوائز جلوب سوكر (فيديو)

المصدر: د ب أ

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وصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إلى مدينة دبي الإماراتية، لحضور حفل (جلوب سوكر) لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2022.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس أن صلاح سيعود للكويت في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا الجمعة.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر في النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، حيث من المقرر أن يتم تسليم الجوائز خلال الحفل الذى ينطلق في وقت لاحق اليوم.

ويتصدر محمد صلاح القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب بجانب النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وصول النجم العالمي محمد صلاح للمشاركة في مؤتمر #دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر @MoSalah@DubaiSC pic.twitter.com/0dLdfoBxhv — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 17, 2022

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