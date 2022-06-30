أبوظبي الرياضية تبث مباريات الدوري الإيطالي لثلاث سنوات

المصدر: رويترز

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‭ ‬أعلن لورينتسو كازيني رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن التوصل لاتفاق مع شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات المسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات.

وأبلغ كازيني الصحفيين عقب اجتماع مغلق مع ممثلي الأندية أن الاتفاق يضمن 79 مليون دولار على الأقل.

وفي العام الماضي فشلت الرابطة في بيع حقوق البث بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعدم دخول مالكة الحقوق السابقة بي إن سبورتس القطرية في السباق بينما لم تفلح المفاوضات مع شركة الرياضة السعودية.

ونقلت مباريات الدوري الإيطالي في المنطقتين عبر موقع يوتيوب في الموسم الماضي بأصوات معلقين عرب عبر قناة خاصة بالرابطة.

وتسبب هذا في انخفاض كبير بإيرادات البث التلفزيوني الدولية لتتراجع إلى الثلث تقريبا بواقع 640 مليون يورو (670.66 مليون دولار) في ثلاث سنوات حتى 2024 مقارنة بالفترة السابقة.

وتوج ميلان بلقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة خلال 11 عاما.

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