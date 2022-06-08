البرتغالي جارديم مدربا جديدا لشباب الأهلي

المصدر: رويترز

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أعلن شباب الأهلي المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وقال شباب الأهلي عبر حسابه على تويتر "تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها رسميا مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

"يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الانجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".

وأقيل جارديم من تدريب الهلال السعودي بعد نحو ثمانية أشهر من توليه المنصب في يونيو من العام الماضي، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا‭ ‬والسوبر المحلي.

وجاءت إقالة جارديم بعد الخسارة أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي ليتولى الأرجنتيني رامون دياز المسؤولية خلفا له.

وسيقود المدرب البرتغالي، البالغ عمره 47 عاما، شباب الأهلي خلفا للمدرب الإماراتي مهدي علي الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في الدوري الموسم المنصرم.

وقاد جارديم موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 بعد غياب 17 عاما كما تأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بكأس اليونان حين قاد أولمبياكوس بموسم 2012-2013.

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