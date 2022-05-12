رحلة العين إلى اللقب 14..هيمنة منذ البداية بقيادة لابا وريبروف

المصدر: رويترز

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حقق العين لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه معززا رقمه القياسي بعد فوز ضخم على غريمه الجزيرة بطل الموسم الماضي 5-صفر بفضل رباعية مهاجمه كودجو لابا اليوم الأربعاء ليكلل هيمنته هذا الموسم.

وتحلى العين بالتركيز والاستقرار هذا الموسم ليمحو آثار الموسم الماضي الكارثي حين أنهى المسابقة في المركز السادس.

واستغل العين ابتعاده عن المسابقات الآسيوية للتفرغ للمنافسة المحلية، ونجح بالفعل في التتويج بثنائية الدوري وكأس المحترفين مستفيدا من الحالة المذهلة لهدافه لابا، والتوازن بتشكيلة المدرب سيرجي ريبروف.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم تفوق العين بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة، وفرض سيطرته على جميع أرقام المسابقة، وحافظ على القمة في معظم فترات الموسم.

وحقق العين 18 انتصارا في 23 مباراة، ولم يخسر سوى مرة واحدة أمام الشارقة في مطلع العام.

ويملك العين أقوى هجوم في المسابقة برصيد 51 هدفا، وأقوى دفاع إذ استقبل 16 هدفا، بفارق كبير عن منافسيه.

وينسب فضل كبير للمهاجم لابا في هذا الانجاز، إذ تصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 25 هدفا، أي نصف أهداف العين تقريبا خلال الموسم.

ووجه العين ضربات مباشرة لأكبر منافسيه حيث هزم الجزيرة مرتين، 5-صفر و5-1، وفاز على شباب الأهلي في مواجهة وتعادلا في أخرى، وفاز على الوحدة وتعادلا في لقاء آخر، كما تغلب على النصر مرة، وعلى الوصل مرتين.

وكانت الهزيمة الوحيدة أمام الشارقة، الذي سيواجهه في ختام الموسم.

وكان من الغريب أن يهدر العين أربع نقاط بتعادله مرتين مع العروبة المهدد بالهبوط.

تأثير ريبروف

نال المدرب الأوكراني ريبروف إشادة كبيرة من الجماهير ووسائل الإعلام خلال مشواره مع العين هذا الموسم، خاصة أنه نال جائزة مدرب الشهر سبع مرات متتالية.

وحافظ ريبروف على ثباته رغم الظروف التي تواجهها بلاده بعد الغزو الروسي، ومنح الفرصة لعناصر شابة مثل محمد عباس وخالد البلوشي في التشكيلة الأساسية.

ولم ينعم العين باستقرار فني منذ رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش قبل ثلاث سنوات.

لكن إدارة العين تعتبر ريبروف الرجل المناسب لقيادة مشروع مستقبلي للنادي يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، رغم تكهنات صحفية برغبة المدرب في العودة لبلاده للاجتماع مع عائلته وسط الظروف الصعبة الحالية.

وقال ريبروف عقب حسم اللقب "عقدي يسري لمدة شهر آخر ونلت الدعم من كل المنتمين للعين وأنا فخور بتولي هذه المهمة بأكبر أندية الإمارات".

وأضاف "سأجتمع مع إدارة النادي لمناقشة تفاصيل العقد الجديد".

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