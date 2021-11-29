رسميا.. الفيفا يعلن مواعيد كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم "الاثنين" أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقررة في الإمارات، ستقام في الفترة ما بين الثالث و12 من شباط/فبراير 2022 .

وأضاف الفيفا أن القرعة المقررة اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية ستحدد المباريات الثماني التي ستشهدها البطولة.

وكانت الإمارات قد حصلت على حق استضافة مونديال الأندية بعد انسحاب اليابان من الاستضافة وتأجيل البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا .

وتشهد نسخة 2021 من مونديال الأندية مشاركة أبطال القارات، الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي وبالميراس البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي إلى جانب الجزيرة الإماراتي ممثل الدولة المستضيفة.

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