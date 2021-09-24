توخيل: تشيلسي أمام أصعب اختبار ضد سيتي في مباراة من ست نقاط

المصدر: رويترز

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن فريقه يجب أن يكون في قمة مستواه للتفوق على منافس من الصفوة مثل مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج غدا السبت في مباراة من "ست نقاط" بين منافسين على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر تشيلسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب بيب جوارديولا حامل اللقب وصاحب المركز الخامس.

ولم يقلل توخيل، الذي يملك رصيدا مثاليا أمام سيتي منذ تولى قيادة تشيلسي، من أهمية فوز جديد على فريق جوارديولا بعد انتصاراته في نهائي دوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وفي الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وأبلغ توخيل الصحفيين اليوم الجمعة "إنها مواجهة من ست نقاط بين فريقين يتنافسان بوضوح في المربع الذهبي لكن من المبكر جدا الحديث عن سباق اللقب".

وأضاف "في المواجهات الثلاث الأخيرة شاهدت ثلاث مباريات متكافئة وحسمت بتفاصيل صغيرة ويمكن التفوق من مواقف بسيطة ونحتاج لبعض الحظ وأتوقع مواجهة أخرى متكافئة.

"لا نحتاج لمعجزة من أجل الفوز وإنما تقديم أفضل أداء وسنخوض واحدا من أصعب الاختبارات في كرة القدم الأوروبية".

وأشار المدرب الألماني إلى استمرار غياب المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيك بسبب إصابة بالكاحل كما استبعد ميسون ماونت لاعب انجلترا الذي تعرض لكدمة بسيطة خلال الفوز على أستون فيلا بكأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.

وفي المقابل سيبدأ الحارس إدوار مندي أساسيا بعد التعافي من إصابة عضلية.

وامتدح توخيل معايير الجودة المرتفعة لدى سيتي بقيادة جوارديولا الذي واجهه من قبل حين كان يقود ماينتس في الدوري الألماني بينما كان جوارديولا يدرب بايرن ميونيخ، لكنه شدد على أن تشيلسي يتمتع بكفاءة توازي حامل اللقب.

وواصل "أكن احتراما شديدا لبيب وأنا من أكبر المعجبين ببصماته منذ اليوم الأول بمسيرته التدريبية وبما حققه في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

"لعبت هذه الفرق بمستويات مرتفعة لسنوات واذا تركت مساحات مفتوحة ستتركها لثانية فقط لذا أقول إننا يجب

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