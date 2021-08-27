إطلاق أول وقف رياضي مبتكر في دبي

المصدر: دبي - وام

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، عن إطلاق أول وقف رياضي مبتكر، بهدف تشجيع الرياضيين والهواة، على المساهمة في دعم العمل الإنساني في دولة الإمارات، من خلال إشراكهم في التحديات والأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك في إطار رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات، الرامية إلى خدمة الإنسانية، من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات، لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب.

وسيسهم الوقف المبتكر، الذي سينشأ من خلال تخصيص جزء من ريع الرياضيين المشاركين في سباقات ونشاطات الشركة الرياضية، في تلبية المتطلبات المجتمعية المختلفة في شتى مجالات الحياة، كالتعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث الطبية وغيرها.

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