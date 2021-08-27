«محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف» يطلق أول وقف رياضي مبتكر بدبي

المصدر: دبي - وام

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، عن إطلاق أول وقف رياضي مبتكر، بالتعاون مع شركة (sports9714)، بهدف تشجيع الرياضيين والهواة، على المساهمة في دعم العمل الإنساني في دولة الإمارات، من خلال إشراكهم في التحديات والأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك في إطار رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات، الرامية إلى خدمة الإنسانية، من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات، لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب.

وقّع الاتفاقية كل من زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وأمل ماجد المهيري المدير العام لشركة (sports9714)، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص جزء من ريع الرياضيين المشاركين في سباقات ونشاطات الشركة الرياضية، للمساهمة في إنشاء وقف رياضي خيري مبتكر، يسهم في تلبية المتطلبات المجتمعية المختلفة في شتى مجالات الحياة، كالتعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث الطبية وغيرها.

ونالت شركة (sports9714) الرياضية، علامة دبي للوقف، وهي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة، التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، تقديراً لمساهمتها المجتمعية، كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص، وتثميناً لدورها في إطلاق الوقف الرياضي المبتكر.

المشاركة المجتمعية

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، إن مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة، يهدف من خلال إطلاق الأوقاف المبتكرة، إلى تمكين المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات الوقفية والهبات.

مشيراً إلى أن الوقف الرياضي المبتكر، يقدم فرصة للشركات والمؤسسات الرياضية، وكذلك الرياضيين، للمساهمة في دعم الأوقاف والعمل الخيري، لترسيخ ثقافة الوقف المبتكر، وتوسيع استخداماته ومصارفه في المجتمع.

وتوجّه المطوع بالشكر لشركة (sports9714)، على مشاركتها في إطلاق الوقف الرياضي المبتكر، الذي سيسهم في دعم مبادرات مؤسسة الأوقاف الخيرية والإنسانية، وإرساء دعائم الخير، وتعزيز التكافل الاجتماعي، لتحسين جودة حياة الأفراد، وتمكينهم مادياً واجتماعياً.

رؤية دبي

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة، إن الوقف الرياضي، يعتبر من الأوقاف المبتكرة المتميزة، كونه سيسهم في تنويع الأصول الوقفية، ومن خلاله سيتم دعم مختلف المصارف الوقفية المبتكرة، بما فيها مصرف العلوم، الذي يدعم التعليم بكل مجالاته.

وأضافت: يعمل المركز على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات، ليس من خلال إدارة تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات والمشاريع المندرجة تحتها فحسب، بل نقوم بتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات، لتعزيز الأثر الاجتماعي، من خلال بناء وتشغيل نظام دبي لرصد حاجات الأوقاف والهبات، وإتاحة النتائج للموقفين والواهبين، وكذلك إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات، من خلال إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وعقد الشراكات.

ثقافة العطاء

وأعربت أمل ماجد المهيري المدير العام للشركة، عن سعادتها، كونها أول إماراتية تسهم في إطلاق أول وقف رياضي مبتكر، بهدف ترسيخ ثقافة العطاء، والعمل على تحقيق توجهات القيادة الرشيدة في وضع إطار متكامل ومستدام للعمل الإنساني والخيري..

وقالت: إن فكرة إطلاق أول وقف رياضي مبتكر، ليست غريبة على أبناء دولة الإمارات، وطن العطاء، وسنسعى من خلال إطلاق مبادرات نوعية، إلى دعم رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى إرساء دعائم الخير، ومساعدة المجتمعات، وأن تكون دولتنا مكاناً للتسامح والسلام بين شعوب العالم.

وأضافت: فخورة بمنحي علامة دبي للوقف، ويشكل هذا التقدير دافعاً لي للمساهمة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، من منطلق أننا كشباب دولة الإمارات، ملتزمون بنهج قيادتنا على الصعيد الوطني والعالمي، لتحقيق المؤشرات التنافسية في مجال العمل الإنساني.. وبمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (لا يمكن أن يشعر الإنسان بالاكتفاء، إلا عندما يبدأ بالعطاء).

أنشطة

وقامت شركة (sports9714)، بتنظيم العديد من السباقات والأنشطة المجتمعية الرياضية الأولى من نوعها في المنطقة والشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، منذ عام 2020، كما بادرت في إطلاق الحملة الرياضية الأولى من نوعها، تحت شعار «أنت مساهم في صناعة الأمل»، لجمع التبرعات لحملة «100 مليون وجبة»، التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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