الإمارات تشتري حقوق بث البطولات الآسيوية حتى 2024

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع أبوظبي للإعلام، لتحصل بموجبها "المؤسسة" على الحقوق الإعلامية الحصرية لبث مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في الإمارات خلال الفترة من 2021 وحتى 2024.

وستمنح اتفاقية الشراكة الإعلامية الجديدة شبكة أبوظبي للإعلام، من خلال قناة أبوظبي الرياضية، حق بث مباريات البطولات الرئيسية في الاتحاد، وعلى رأسها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وكذلك كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموقع الرسمي للاتحاد :" سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع أبوظبي للإعلام، بما يؤكد القيمة المتزايدة للبطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسب إطار الرؤية والمهمة بالاتحاد".

وأضاف :"جماهير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة تتشارك معنا في الحماس الهائل للعبة كرة القدم، وهذه الشراكة مع أبوظبي للإعلام ستضمن حصول هذه الجماهير على فرصة متابعة البطولات عالمية المستوى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. نشكر أبوظبي للإعلام على ثقتهم بمستقبل كرة القدم الآسيوية عبر دخول هذه الاتفاقية".

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة :"يسرنا في أبوظبي للإعلام الحصول على حقوق البث داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك ابتداءً من عام 2021 وحتى 2024.

ويتزامن ذلك مع عرض أبوظبي الرياضية لمجموعة متنوعة من البرامج التحليلية التي تستضيف أهم الأسماء البارزة في عالم التحليل الرياضي، بقالب فني مميز وتغطية استثنائية مستخدمة أحدث تقنيات البث العالي الوضوح، و ذلك لمنح جمهور كرة القدم أرقى تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، كما سيقوم بالتعليق على المباريات نخبة من أهم وأبرز معلقي قنوات أبوظبي الرياضية".

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