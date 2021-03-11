إيسايلا.. «سوبرمان» السماوي

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

نجح الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس في تحقيق نقلة نوعية مع السماوي في الموسم الحالي، وأصبح المدرب «سوبرمان» بقدراته الخارقة على إعادة الفريق إلى دائرة الضوء ودخول معترك المنافسة مجدداً في واحد من أفضل مواسم بني ياس، خلال عصر الاحتراف، إن لم يكن الأفضل بناء على الأرقام خصوصاً في دوري الخليج العربي، الذي اشتعلت المنافسة على لقبه.

ووفقاً للإحصاءات فإن المدرب الروماني ورغم أن بني ياس لم يكن من ضمن المرشحين للبروز في بداية الموسم إلا أنه استطاع تقديم توليفة مميزة وقوية من اللاعبين حقق معها انتصارات عديدة، ورغم خروج الفريق من بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي إلا أن الفريق قدم تحت قيادة إيسايلا مستويات جيدة للغاية، وأصبح منافساً رئيسياً في الدوري، وأحد الفرق المرشحة للقب بعد أن احتل المركز الثاني بـ 39 نقطة، بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر.

وبلغة الأرقام يعد الموسم الحالي الأفضل لبني ياس في الدوري، من حيث عدد النقاط التي جمعها الفريق بعد مرور 19 جولة، وهو مرشح لتخطي عدد النقاط، التي أحرزها الفريق موسم 2010 - 2011 التي جاء فيه وصيفاً بـ41 نقطة من 22 مباراة، وذلك في حال تخطيه النصر في الجولة المقبلة في دوري الخليج العربي، ووصوله إلى 42 نقطة.

26 مباراة

وقاد إيسايلا بني ياس منذ توليه المهمة أغسطس الماضي في 26 مباراة في البطولات المحلية الثلاث، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في 6 وخسر 5، بنسبة فوز بلغت 57.7% وهي نسبة كبيرة مقارنة بأندية أخرى، ما دفع إدارة النادي لتجديد عقد المدرب موسمين إضافيين حتى 2023.

وتميز بني ياس مع إيسايلا على جميع المستويات سواء في الناحية الهجومية أو الدفاعية، إذ نجح في خلق منظومة دفاعية قوية، بشباك نظيفة في 11 مباراة في كل البطولات، ليصبح أقوى دفاع في الدوري بعدما استقبل 17 هدفاً، فيما يعد السماوي ثالث أقوى هجوم في المسابقة بـ37 هدفاً بعد الجزيرة 49، وشباب الأهلي 39. ومن أهم عوامل نجاح المدرب الروماني، التعامل النفسي مع اللاعبين، وبث روح الانتصار ورفع الضغوط عن اللاعبين.

اقرأ أيضاً:



إيسايلا يحذر من الضربات الثابتة أمام النصر

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز