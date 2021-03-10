إيسايلا يحذر من الضربات الثابتة أمام النصر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس جاهزية فريقه لمواجهة النصر المرتقبة، بعد غد الجمعة، في الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي.

وقال: إن المباراة مهمة للفريقين خصوصاً أنهما من فرق المقدمة، وسنسعى للفوز والاستمرار بالثقة نفسها لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، مشيراً إلى ضرورة أن يثق الفريق بنفسه وعدم النظر لجدول الترتيب.

وامتدح إيسايلا النصر، الذي يمر بأفضل حالاته، مضيفاً: «النصر يمر بفترة جيدة وبني ياس كذلك، وأتوقع مباراة قوية وصعبة على الفريقين».

وتابع: «المنافس يلعب كرة هجومية ودرسنا طريقة لعبهم جيداً، وسنحاول إيقاف مصادر قوتهم، إضافة إلى الحذر من الضربات الثابتة، التي سجلوا منها في المباريات الأخيرة، ولذلك يجب عدم منحهم فرصة الحصول على أخطاء، خصوصاً أننا نريد الاستمرار كوننا أقوى دفاع في الدوري».

وأوضح أن موقف هداف الفريق البرازيلي جواو بيدرو لم يتحدد بعد من المشاركة، وسيعتمد على مدى جاهزيته في الحصتين التدريبيتين الأخيرتين، فيما سيغيب الظهير الأيمن خميس صالح إسماعيل لتراكم الإنذارات، والمدافع خالد العطاس، الذي انتهى موسمه للإصابة بالرباط الصليبي.

وشدد على التركيز على مواجهة النصر وعدم التفكير في المواجهات الصعبة، التي تنتظر الفريق في المرحلة المقبلة حين يواجه العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة.

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