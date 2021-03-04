اتحاد الكرة الإماراتي يطلب رسميا استضافة تصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس رسمياً بطلب إلى الاتحاد الأسيوي لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس أسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا .

وتقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من الثالث وحتى 15 من يونيو المقبل بعد أن كانت مقررة في شهري مارس و يونيو، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الأسيوية .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن الملف الذي تم تقديمه بشكل رسمي اليوم الخميس "يلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري، سواء ملاعب التدريب والمباريات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والحكام والمنظمين وغيرهم".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة اختار ملعبي زعبيل ( نادي الوصل ) وآل مكتوم ( نادي النصر ) لإقامة المباريات ، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية .

وأضاف الأمين العام ان اتحاد الكرة قام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول استضافة مباريات التصفيات التي تُمثل أهمية كبرى بالنسبة لمنتخبنا الوطني الذي يطمح للفوز في جميع المباريات لضمان العبور إلى المرحلة الثانية والحاسمة من التصفيات ، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تقديم كل الدعم للأبيض في مشواره بالتصفيات لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية .

وأعرب بن هزام عن ثقته في قدرة الإمارات على استضافة مباريات المجموعة "وهي الأحق في ذلك بشهادة الجميع لعدة عواملط، وقال:" منتخب الإمارات كان سيخوض ثلاث مباريات على أرضه وواحدة خارج أرضه قبل التأجيل، فضلا عن الخبرة الكبيرة التي نمتلكها في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لعل آخرها نهائيات كأس آسيا 2019 مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى وقبلها بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2017 و 2018 ".

وقال:" خلال جائحة كورونا أثبتنا للجميع قدرتنا على التعامل مع الوضع بشكل مثالي، حيث استضفنا أكثر من 20 منتخباً وفريقاً خاضوا مباريات دولية بموافقة الاتحادين الأسيوي والدولي لكرة القدم".

يشار إلى أن الاتحاد الأسيوي حدد يوم 8 مارس آخر موعد لتلقي طلبات الاستضافة.

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