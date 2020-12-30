مليار متابع لـ «دبي الرياضي» و«غلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تابع الملايين من المشاهدين، من مختلف القارات، فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية الرائدة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، للعام 12 على التوالي، بالتزامن مع المؤتمر الذي نظمه المجلس، تحت شعار «كرة القدم في القمة»، بجوار برج خليفة.



ووصل عدد المتابعين لأخبار المؤتمر والحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، بواقع أكثر من 580 مليون متابع على منصّة إنستغرام، و168.8 مليوناً في تويتر، وفي منصة فيسبوك، وصل عدد المتابعين إلى 295.5 مليوناً.

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