مليار متابع لـ«مؤتمر دبي» و«غلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تابع الملايين من المشاهدين من مختلف القارات فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 12 على التوالي، بالتزامن مع المؤتمر الذي نظمه المجلس تحت شعار «كرة القدم في القمة» بجوار برج خليفة.

ووصل عدد المتابعين لأخبار المؤتمر والحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أكثر من مليار شخص حول العالم بواقع أكثر من 580 مليون متابع على منصّة انستغرام، و168.8 مليوناً في تويتر، وفي منصة فيسبوك وصل عدد المتابعين إلى 295.5 مليوناً.

وبث تطبيق «تيك توك» فعاليات المؤتمر والحفل مباشرة على تطبيقه الذي يتابعه مئات الملايين في مختلف بلاد العالم، حيث وصل عدد المتابعين للحدث على «تيك توك» أكثر من 17 مليون متابع، كما تداول أصحاب الحسابات من المؤثرين على «تيك توك» لقطات من المؤتمر والحفل.

كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات انستغرام وتويتر وفيسبوك الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلاماً عن الحدث الذي يعد أول مؤتمر وحفل جوائز يتم تنظيمه بالحضور المباشر منذ بداية الجائحة، ويعد حساب كريستيانو رونالدو أبرز الحسابات متابعة في العالم على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وقد زاد عدد متابعيه 800 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أثناء حضوره المؤتمر وتتويجه في دبي بجائزة لاعب القرن، ليصل عدد متابعيه على انستغرام إلى أكثر من 249 مليوناً، وفي تويتر أكثر من 90 مليوناً، وفي الفيسبوك 124 مليوناً.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على المؤتمر والحفل، حيث خصصت صفحاتها كاملة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دبي الرياضي الدولي، ومن أبرزها صحيفة ماركا الإسبانية وسبورزا الألمانية، وذا ماليزيان ريزيرف الماليزية، وقناة سكاي سبورت الإيطالية، وذا سن الأيرلندية، وأريزونا الأسترالية، وفانغارد النيجيرية.

عشق دبي

وأشاد نجوم الرياضة العالميين من المتحدثين والحضور بالمؤتمر، حيث أكدوا حرصهم على زيارة دبي في أوقات مختلفة سنوياً للتمتع بإجازة مع العائلة والأصدقاء، وعبر الهداف البولندي الشهير روبرت ليفاندوفيسكي نجم وهداف فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن رغبته الشديدة بالبقاء للإقامة في دبي، وقال ليفاندوفيسكي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020: «أحرص على زيارة دبي باستمرار، وكل عام يزيد حبي لها، فهي مدينة متجددة دائماً، كما أن الطقس هنا جميل، أنا حقاً أريد البقاء هنا والاستمتاع بالأجواء الرائعة في دبي».

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